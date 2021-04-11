4576 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية، بلغ منذ فتح باب التطعيم إلى الآن 4576 مواطنًا، تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة.

وفي مستشفى كفرشكر المركزي تلقى 1888 مواطنًا التطعيم، بينما تلقى اللقاح 1179 مواطنًا بمركز طب الأسرة بسنديون، فيما تلقى 1179 مواطنًا اللقاح بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 101 مواطن تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي اليوم، بينما تلقاه 111 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، و76 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة، بإجمالي 288 مواطنًا.

وسجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.​