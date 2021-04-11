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الإمام الأكبر يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

11:29 م الأحد 11 أبريل 2021
الإمام الأكبر يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

الإمام الأكبر أحمد الطيب

(مصراوي):

هنأ الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عموم المسلمين في مصر والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وغرد الإمام الأكبر عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد هلال شهر رمضان، الذي تعذر رؤيته، ليصبح الاثنين المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

شهر رمضان شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب تويتر

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