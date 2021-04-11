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​بـ500 ألف دولار.. "النواب" يوافق على اتفاقية مع البنك الإفريقي بشأن الإغاثة في ظل "كورونا"

11:15 م الأحد 11 أبريل 2021
​بـ500 ألف دولار.. "النواب" يوافق على اتفاقية مع البنك الإفريقي بشأن الإغاثة في ظل "كورونا"

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا، بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020، وذلك يوم الأحد المقبل بجلسته العامة.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة للتصدي للأضرار الناجمة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات؛ خصوصًا العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوي الحركة المحدودة.

وأوضح القصبي أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا يهدف إلى سد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة؛ لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.

حنفي جبالي مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي بنك التنمية الإفريقي

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