القوى العاملة: تدريب عدد من ذوي الهمم على "ريادة الأعمال" في الإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، انتهاء البرنامج الثاني من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بتدريب 25 شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات الدراسية الخاصة بتنفيذ البرنامج التدريبي للراغبين في "ريادة الأعمال".

وبحسب بيان اليوم، تم تدريبهم على كيفية إقامةالمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر ، وأن يكونوا من رواد الأعمال، فضلا عن مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهي الصغر إلى مشروع قومي يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل لشباب ذوي القدرات.

وأشار سعفان، إلى أن المتدربين تقدموا بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل منها مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإعادة تدوير الملابس المستعملة أو المستهلكة، وإعادة تدوير مخلفات المواشى وطيور الزينة، وعمل كافية ومطعم متنقل، وعدد من الأفكار الأخرى التي تؤكد كفاءة هذه الفئة وإصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب.

وأوضح الوزير أن المبادرة تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الهمم والعزيمة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وشدد الوزير، على سرعة الاستجابة لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمشاركة في تحقيق حلم ريادة الأعمال لذوي القدرات ودمجهم في خطة التنمية المستدامة 2030.

وسلم أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في ختام فعاليات البرنامج - الذي استمر 4 أيام - شهادات التدريب لجميع المتدربين اللذين اجتازوا البرنامج التدريبي، بحضور محمد مختار مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة، والمهندسة جيهان عبده مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل".

ووجه مدير المديرية، رسالة شكر وتقدير لوزير القوى العاملة لرعاية أبنائة من ذوي القدرات الخاصة الذين أصروا على تلبية الدعوة للمشاركة في المبادرة، مؤكدا متابعة الوزير المستمرة لمدى تقديم الخدمات والدعم لهم ، وكذلك الشكر ممتد إلي الجهات المشاركة في هذه المبادرة.​