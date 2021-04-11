رئيس ناتجاس لـ"مصراوي": السيطرة على حريق "غاز" أكتوبر
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كتب- محمد صلاح:
أعلن المهندس عمرو مسعود رئيس شركة ناتجاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد خطوط الغاز المغذية لمنطقة الحي السادس بأكتوبر، مشيرًا إلى أن اندلاع النيران استغرق وقتًا كبيرًا في الإطفاء نتيجة وجود مخزون من الغاز بخط الضغط العالي.
وأوضح "مسعود" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم فصل الغاز عن خط الضغط العالي ومن ثم الضغط المنخفض، لتأمين عمليات الإطفاء والتأكد من إحكام السيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه لم يتأثر أي عميل بانقطاع الغاز نهائيًا نتيجة وجود تغذيات بديلة للمنطقة.
وأكد عدم وجود أي خسائر لأن الحريق اندلع في المنظم غير الملاصق للكتلة السكانية، موضحًا أن جهات التحقيق تباشر أعمالها للتعرف على أسباب الحريق واندلاع النيران.
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