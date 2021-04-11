سرعة رياح 60 كم.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ الاثنين لطيف على القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشالية، كما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها الاثنين، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كم/س.

وتسجل الحرارة على القاهرة 23 - 12، والسواحل الشمالية 18 - 13، والمناطق الجنوبية تتراوح بين 26 و29 درجة نهارا، و15 - 16 درجة ليلًا.



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