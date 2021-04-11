أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس المطار يكرّم موظف رفض أخذ مبلغ مالي من راكب

10:13 م الأحد 11 أبريل 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

كرّم المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، "محمد حامد" من المراسم والبروتوكول بالعلاقات العامة بالمطار، بعد أن رفض أخذ مبلغ مالي من راكب أثناء إنهاء إجراءاته في إحدى صالات المطار، رغم إلحاح الراكب، لكن الموظف ابتسم واعتذر، وتصادف مرور رئيس المطار الذي شاهد الموقف بنفسه.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن إسحاق تابع تصرف الموظف مع الراكب، وكرمّه بسبب جهده وكفائته في العمل من خلال إنجاز الأعمال المكلف بها وأمانته، بالإضافة إلى رفضه تلقي أي مبالغ مالية من الراكب ما أظهر شركة الميناء بالمظهر المشرف واللائق.

مجدي إسحق شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة محمد حامد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية يعلن أول أيام شهر رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا