رئيس المطار يكرّم موظف رفض أخذ مبلغ مالي من راكب

كتب- محمد عبيد:

كرّم المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، "محمد حامد" من المراسم والبروتوكول بالعلاقات العامة بالمطار، بعد أن رفض أخذ مبلغ مالي من راكب أثناء إنهاء إجراءاته في إحدى صالات المطار، رغم إلحاح الراكب، لكن الموظف ابتسم واعتذر، وتصادف مرور رئيس المطار الذي شاهد الموقف بنفسه.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن إسحاق تابع تصرف الموظف مع الراكب، وكرمّه بسبب جهده وكفائته في العمل من خلال إنجاز الأعمال المكلف بها وأمانته، بالإضافة إلى رفضه تلقي أي مبالغ مالية من الراكب ما أظهر شركة الميناء بالمظهر المشرف واللائق.