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مدبولي: توزيع كروت بالمجان لشباب "ها أنا أحقق ذاتي" لدخول مراكز الشباب

09:34 م الأحد 11 أبريل 2021
مدبولي: توزيع كروت بالمجان لشباب "ها أنا أحقق ذاتي" لدخول مراكز الشباب

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال احتفالية "ها أنا أحقق ذاتي" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم توزيع كروت مجانية تسمح لشباب المشروع لدخول مراكز الشباب بمختلف المحافظات بالمجان.

وتضمن الحفل، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، عرضًا لقصص نجاح من الأطفال الأيتام المتفوقين علميًا وفنيًا ورياضيًا، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية والفنية والتمثيلية والغنائية والرياضية.

مصطفى مدبولي مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة احتفالية ها أنا أحقق ذاتي

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