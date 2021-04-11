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رئيس تونس من دار الأوبرا: مصر دائمًا زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة (صور)

09:31 م الأحد 11 أبريل 2021
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(مصراوي):

زار الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والوفد المرافق، دار الأوبرا المصرية، قبل ساعات من مغادرته البلاد، حيث استقبلته الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وشهدا حفلًا فنيًا احتفاء وترحيبًا بضيف مصر، بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار وعدد من الشخصيات العامة وأبناء الجالية التونسية في مصر.

وأبدى الرئيس التونسي امتنانه بحفاوة استقباله بمصر، هذا البلد العريق بحضارته والمضياف دائمًا لأشقاءه، وأعرب عن سعادته البالغة بالحفل الفني والمستوى الراقي الذي ظهرت به دار الأوبرا المصرية، وما مثله من رمزية لانصهار الثقافتين المصرية والتونسية معًا، كما أشاد وقدم التحية لكل من المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق، والمطربة ريهام عبدالحكيم، والفرقة الموسيقية، مؤكدًا عمق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس كونها جسرًا حيويًا وفاعلًا لتحقيق التواصل البناء بين الشعيين، مضيفًا أن مصر دائمًا ستظل زاخرة بفنونها وتراثها وثقافتها العريقة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لاتفاقهما الثمين على إعلان 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية، انطلاقًا من الإيمان بأهمية القوى الناعمة في التواصل بين الشعوب وإدراكًا لدور الثقافة والفنون في صوّن الهوية العربية وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأشارت إلى زيارة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية للأوبرا تعد حدثًا تاريخيًا يؤصل عمق العلاقات الوجدانية بين الأشقاء، مشيرة إلى أن القاهرة وتونس تربطهما صلات متعددة وتتميز بذكريات الماضي العريق وانجازات الحاضر المشرق وطموحات المستقبل الواعد، وأكدت أنه جاري التنسيق لإعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة للاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية تبرز الحراك الفكري والفني في المجتمعين وتشمل كافة ألوان الابداع في مختلف المجالات.

رئيس تونس دار الأوبرا قيس سعيد إيناس عبدالدايم تونس

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