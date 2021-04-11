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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي ودّع نظيره التونسي في مطار القاهرة

09:09 م الأحد 11 أبريل 2021
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي ودّع نظيره التونسي في مطار القاهرة

الرئيسان السيسي وسعيّد

(مصراوي):

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت 3 أيام.

وقال راضي، إن الزيارة عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.

السيسي قيس سعيد رئاسة الجمهورية تونس

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