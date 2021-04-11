متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي ودّع نظيره التونسي في مطار القاهرة

(مصراوي):

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت 3 أيام.

وقال راضي، إن الزيارة عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.