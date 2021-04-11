رئيس برلمانية "مستقبل وطن" يعلن الموافقة على الحساب الختامي لموازنة 2019/2020

(مصراوي):

أعلن أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنة العامة للدولة 2019/2020 مؤكدًا أن الحسابات تحتاج إلى عمل جاد وشاق من قبل الحكومة، ونطالب بسرعة دراسة الملاحظات المطروحة والرد على البرلمان.

وأضاف الشريف في كلمته بالجلسة العامة عقب عرض البيان الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن التقرير يحتوي على بعض الملاحظات المهمة والتوصيات، والتي جاء فيها ضرورة المراجعة والرد على هذه الملاحظات.

وطالب الشريف بحصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصى عائد اتخاذ الإجراءات وبتحصيل الديون المستحقة، والحد من مشكلة التهرب الضريبي التي أدت إلى نقص المتحصلات والإضرار بالدولة.

ولفت إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة الداخلية كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهة أي اضراطابت قد تعصف بالقطاع السياحي، وطالب رشاد بإعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين في الخارج حتى يتم الاستفاده منها بالشكل المطلوب.

وطالب رشاد الحكومه باتخاذ الإجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامه للاستثمار قامت بصرف مكافآت بحوالي 480 مليون بخلاف المكافآت المخصصة، وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبه منها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وتابع رشاد أن هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني بـ50 مليون يورو حتى الآن لم يتم الحصول عليه أو الاستفادة منه، ما يؤدي لمزيد من الأعباء على الدولة.

ولفت زعيم الأغلبية إلى أن وزارة المالية لابد لها من المراجعة المهمة والبنائة، حيث إن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.