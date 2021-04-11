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ساويرس للرئيس السيسي: "هل نطمع في إطلاق اسم الجنزوري على ميدان في العاصمة الإدارية"

08:13 م الأحد 11 أبريل 2021
ساويرس للرئيس السيسي: "هل نطمع في إطلاق اسم الجنزوري على ميدان في العاصمة الإدارية"

المهندس نجيب ساويرس

كتب– أسامة علي:

طالب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري على ميدان أو محور في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال ساويرس في تغريدة له على حساب الرسمي في "تويتر"، موجّه حديثه للرئيس السيسي: "أعرف مدى محبتكم وتقديركم للمرحوم الدكتور كمال الجنزوري، هل نطمع في إطلاق اسمه على أهم ميدان في العاصمة الإدارية أو أهم محور أو طريق فيها؟ تقديرًا لما أداه لبلده وخدمة وطنه".

وتوفى الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، يوم 31 مارس الماضي، ف يمستشفى القوات اجوية، بعد صراع مع المرض.

وتولى الجنزوري رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.

نجيب ساويرس السيسي العاصمة الإدارية كمال الجنزوري تويتر

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