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رئيس الوزراء يشهد احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس السيسي

07:57 م الأحد 11 أبريل 2021
رئيس الوزراء يشهد احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس السيسي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، احتفالية يوم اليتيم بعنوان "ها أنا أحقق ذاتي"، مساء اليوم الأحد، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، نيابة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الاحتفالية في إطار احتفالات مصر بـ"يوم اليتيم"، وتتضمن الحفلة عروض فنية، وغنائية وفقرات ألعاب للأطفال.

مصطفى مدبولي السيسي احتفالية يوم اليتيم وزارة الشباب والرياضة

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