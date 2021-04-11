رئيس الوزراء يشهد احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس السيسي
(مصراوي):
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، احتفالية يوم اليتيم بعنوان "ها أنا أحقق ذاتي"، مساء اليوم الأحد، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، نيابة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي الاحتفالية في إطار احتفالات مصر بـ"يوم اليتيم"، وتتضمن الحفلة عروض فنية، وغنائية وفقرات ألعاب للأطفال.
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