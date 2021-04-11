أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وكيل النواب: نقدنا الحساب الختامي لا يقلل من أداء الحكومة

07:00 م الأحد 11 أبريل 2021
وكيل النواب: نقدنا الحساب الختامي لا يقلل من أداء الحكومة

النائب محمد أبو العينين

(مصراوي):

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن النقد الموجّه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الآداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلًا: "هو ما شهد به العالم كله".

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة.

وقال: "نظرًا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات"، متابعًا: "نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير".

وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء.

وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.

محمد أبو العينين مجلس النواب الجهاز المركزي للمحاسبات الحساب الختامي للموازنة العامة فيروس كورونا

الخبر التالى:

انطلاق احتفالية فنية مصرية تونسية بحضور الرئيس التونسي في دار الأوبرا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية يعلن أول أيام شهر رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا