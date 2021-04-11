وكيل النواب: نقدنا الحساب الختامي لا يقلل من أداء الحكومة

(مصراوي):

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن النقد الموجّه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الآداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلًا: "هو ما شهد به العالم كله".

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة.

وقال: "نظرًا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات"، متابعًا: "نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير".

وطالب أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء.

وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.