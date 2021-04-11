وزير الزراعة: مشروع غرب المنيا يعتمد على المياه الجوفية ويستخدم نظم ميكنة وري حديثة

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع استصلاح واستزراع 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا يأتي في إطار رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع الأفقي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ووجه القصير، خلال جولته بالمشروع، اليوم الأحد، بزيادة نسبة مساحة الأرض المنزرعة في المشروع؛ لتشجيع المستثمرين والمزارعين في منطقة غرب المنيا، مشيرًا إلى أن مساحة الزراعة حاليًّا تبلغ نحو 5000 فدان بالقمح والبنجر والبرسيم الحجازي، وأن معدل الإنبات جيد وكذلك الإنتاجية المتوقعة .

وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ويستخدم نظم الميكنة والري الحديثة والتقاوي الجيدة؛ لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، موجهًا الشكر إلى كل القائمين على المزرعة والعاملين فيها.

وتابع القصير بأنه تم إنشاء محطة للميكنة الآلية بالمشروع؛ فيها جميع المعدات والآلات التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية؛ الهدف منها هو توفير الآلات للمستثمرين والمزارعين بالصحراء وتساعدهم في استصلاح مساحات كثيرة وكبيرة وتوفر في التكلفة ونسبة الفاقد والزراعة والحصاد وتقليل عدد العمالة، منوهًا بأن هذه الميكنة تخدم مشروع غرب المنيا وكل مشروعات القطاع الخاص بالمنطقة والمحافظات المجاورة.

ولفت وزير الزراعة إلى أن مشروع غرب المنيا يضم أيضًا مزرعة للإنتاج الحيواني تعتبر نموذجًا للمشروعات الحكومية المتميزة، والتي تدار بكفاءة ناجحة وتشمل أكثر من 1200 رأس من الجاموس المحسن وراثيًّا من السلالات المتميزة والتي تتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قام أمس بزيارة إلى محافظة المنيا قام خلالها بافتتاح أول مركز نموذجي تمتلكه الوزارة لتجميع الألبان بأبو قرقاص، بمواصفات عالية الجودة محلية الصنع، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتهدف الوزارة من إنشائه إلى أن يكون نموذجًا يحتذى به للمستثمرين والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان.

رافق وزير الزراعة خلال جولته بالمنيا كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية والمشرف على مشروع غرب المنيا، والدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة في المنيا، والدكتور هاني درويش المشرف على مشروع التنمية الزراعية المستدامة، والدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة.