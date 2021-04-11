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السيسي يتابع استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية

04:38 م الأحد 11 أبريل 2021
السيسي يتابع استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية.

كما وجه الرئيس بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة المركبات الكهربائية بسام راضي السيسي

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