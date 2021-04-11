أكثر من 10 آلاف لكل مواطن.. "خطة النواب" تكشف عن نصيب الفرد في أعباء الدين العام

كتب- نشأت علي:

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية في ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية.

وتابع الفقي بأن متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومي ارتفع في 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيهًا مقابل نحو 7858 جنيهًا في 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه في 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه في 30/6/2017، ونحو 5486 جنيهًا في 30/6/2016، ونحو 4885 جنيهًا في 30/6/2015، أي بزيادة في ما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيهًا بنسبة 52.2%.

جاء ذلك خلال كلمة الفقي في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لاستعراض أهم الملاحظات التي تكشفت للجنة لدى فحصها البيانات والمعلومات التي وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020.

ورصدت اللجنة أيضًا تزايد رصيد الدين العام الحكومي بشقَّيه: الداخلي والخارجي سنويًّا بشكل مطَّرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومي وآثارها السلبية التي تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثماري، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد في الداخل.

جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020.