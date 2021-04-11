"الاتحاد العربي للعاملين" يفوض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم بشأن أزمة سد النهضة
كتب- يوسف عفيفي:
أكد خالد عبداللطيف عيش نائب الأمين العام للاتحاد العربي للعاملين في الصناعات الغذائية، دعم ومساندة الدولة المصرية في مواجهة التعنت الأثيوبي بشأن أزمة "سد النهضة".
وأعلن عيش في بيان اليوم، تفويض القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الملايين من العمال يثقون وبلا حدود في حكمة الرئيس السيسي لإدارة هذا الملف والحفاظ التام والحقيقي على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل التي تعتبر حق أصيل من حقوق الإنسان، وعامل رئيسي في الزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل.
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