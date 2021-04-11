كرم جبر: صممنا شهادة إلكترونية بعلامة ضوئية لتوفيق أوضاع الصحف

كتب- مينا غالي:

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المادة 2 من القانون 180 لسنة 2018، تشترط أن توفق الكيانات أوضاعها، ونحن كمجلس أعلى أردنا أن نبدأ عملية توفيق الأوضاع سريعا، والبداية بتوفيق أوضاع الصحف القومية.

وأضاف خلال الاحتفالية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: "قمنا بتصميم شهادة إلكترونية بعلامة ضوئية ويصعب تزويرها، على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به".

وتابع جبر، أن الصحافة القومية ظلت تدافع عن الدولة، متابعة: "لنا دور مهم ولن نسمح بتصفيتها أو ضربها أو الهجوم عليها".