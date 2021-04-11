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ضبط مشغولات ذهبية مع راكب عربي قادم من لبنان بمطار القاهرة

03:45 م الأحد 11 أبريل 2021
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كتب - محمد عبيد

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في ضبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، أخفاها راكب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من لبنان وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه أحمد الجوادي مأمور الجمرك، في راكب عربي الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة "X- Ray" بواسطة أمجد رفعت مأمور الجمرك، لم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وقامت أسماء عزمي مأمورة الجمارك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ضبطت معه كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، وعدد كبير من المستلزمات المستخدمة في ورش المعادن الثمينة والمشغولات.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

ضبط مشغولات ذهبية مطار القاهرة لبنان تهريب مشغولات ذهبية الأحجار الكريمة

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