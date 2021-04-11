صور.. بعثة أثرية بآداب الإسكندرية تعثر على مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانة

كتب- مصراوي:

نجحت البعثة الأثرية التابعة لكلية الآداب جامعة الإسكندرية في الكشف عن مقدمة السفينة الغارقة بجزيرة سعدانة بالبحر الأحمر، والتي كان قد عثر على أجزاء منها عام 1994. بحسب بيان صحفي.

وأوضح إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة كلية الآداب لجامعة الإسكندرية عثرت أيضا على الجزء الأوسط للسفينة والمئات من اللقى والقطع الأثرية والتي كانت جزءا من حمولة السفينة.

وأشار إلى أن السفينة كان قد عثر عليها أثناء أعمال الحفائر عام 1994م، بواسطة بعثة مركز الآثار البحرية الأمريكية، وقد استأنفت البعثة الأثرية لكلية الآداب جامعة الإسكندرية أعمالها بالموقع عام 2017، بهدف الكشف عن باقي جسم السفينة وتوثيقه باستخدام تقنية التصوير الفوتوجرامتري، وعمل نموذج دقيق ثلاثي الأبعاد للسفينة، ودراسة تصميمها وتقنية بناءها، والحفاظ على القطع الأثرية المكتشفة.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها البعثة أشارت إلى أن السفينة المعثور عليها هي سفينة تجارية يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الـ 18 الميلادي وتنوعت حمولتها ما بين مئات القطع الأثرية التي تضم البورسلين، والأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الحبوب.

كما كشفت الدراسات، أنه من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة هو ارتطامها بالشعاب المرجانية الحادة الضخمة المتواجدة بهذا الموقع أثناء رحلتها من مناطق جنوب شرق آسيا إلى مصر.