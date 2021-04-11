منها الحد الأقصى للعاملين بأجر.. "خطة النواب" تقدم 24 توصية بشأن موازنة الدولة

كتب- نشأت علي:

تقدمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، بنحو 24 توصية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة؛ منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، من بينها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي، وتحصيل الديون للجهات الداخلة في الموازنة العامة، واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة؛ لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.

وطالب تقرير اللجنة المعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية في مرحلة ما بعد "كورونا"، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات، بما لا يمس كاهل المواطنين.

وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبةً بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.

وأكدت لجنة الخطة، في تقريرها، أهمية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة، ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمس السابقة.

وأشارت اللجنة إلى وجود انخفاض في نسب تنفيذ هذه الاعتمادات، وصلت في بعض الحالات إلى 99%؛ وهو ما يُسمى في الفقه المالي بـ"حبس المال العام"، وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.

ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات؛ منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، والمردود الناجم عليها في حالة الاستقرار على تنفيذها.

وأوصت اللجنة بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها، وتدبير الاعتمادات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات؛ وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولًا بأول، وتفعيل دور المفاوض المصري حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط التي تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية، ولإعطاء مزيد من المرونة في الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التي يفرضها الجانب الأجنبي لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.

ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة؛ منها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة؛ سواء وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية؛ وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة، وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات؛ بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويًّا من الموازنة العامة للدولة؛ مثل وزارة الدولة للإعلام.

وأوصت اللجنة بالاعتماد بشكل كلي، عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاج إليها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة، على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بإعادة النظر في مدى الحاجة إلى إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.

وطالبت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر؛ بحيث يشمل جميع مَن يحصل على أجر من خزانة الدولة أيًّا كانت الوظيفة التي كان يشغلها وأيًّا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة وجود ثغرات لفظية.

وشددت اللجنة على أن تكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين في أضيق الحدود، وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة إلى الدعاية والاستقبال.