تخفيف الملابس تدريجيا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ72 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز للاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات، لافتة إلى أن الحرارة انخفضت 10 درجات عن الأسبوع الماضي.

وأضافت شاكر في تصريحات تليفزيونية، أن الإحساس بالبرودة بدأ يتواجد مرة أخرى خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى 13 درجة، وأن درجات الحرارة اليوم وغدا تسجل على القاهرة 22 و23 درجة نهارا بحيث يكون الطقس لطيف على أغلب المناطق.

وتابعت: "بداية من يوم الثلاثاء يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسجل 25 درجة وتصل لـ30 درجة يومي الخميس والجمعة".

ونصحت وكيل الاستشعار عن بعد المواطنين بتخفيف الملابس تدريجيا وعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال النهار، لأن درجة الحرارة تنخفض مرة أخرى لكن ليس بشكل كبير.

وأوضحت أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية وجنوب سيناء، خلال الفترة المقبلة.