مخالفات البناء.. السماح بالتصالح على 4 أنواع مخالفات بالجيزة قبل هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا برقم 654 لسنة 2020 بشأن ضوابط قبول أو رفض التصالح على بعض أنواع المخالفات البنائية في نطاق المحافظة.

ووفق المادة الثالثة من القرار، يسمح بالتصالح على الأنشطة التجارية القائمة بعدد دورين بالأرضي "أرضي + ميزانين أو أرضي + أول"، مع توفير عنصر ربط إنشائي داخلي ما بين الدورين شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

وسمحت المادة الرابعة من القرار بالتصالح على الأنشطة الإدارية بكافة أدوار العقار، شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017.

كما سمحت المادة السادسة، بالتصالح على مخالفة تغيير النشاط من تجاري أو إداري إلى سكني بشرط أن يكون قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

ونصت المادة السابعة، على السماح بالتصالح على تغيير استخدام غرف خدمات السطح للنشاط السكني فقط شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وحال عدم تجاوز قيود الارتفاع لهيئة عمليات القوات المسلحة "وزارة الدفاع"، والطيران المدني "أيهما أقل".