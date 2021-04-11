الشوربجي: الصحافة القومية جزء أصيل من الأمن القومي

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية القومية و إصدارتها تلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعي، وأن الصحافة القومية جزء أصيل من الأمن القومي.

وأضاف الشوربجي خلال كلمة له فى الاحتفالية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الصحافة القومية هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية .

وبدأت منذ قليل، الاحتفالية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له .

يقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.