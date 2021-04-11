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فرصة تسويقية لصغار المربين.. "الزراعة" تكشف خطة تطوير مراكز الألبان في مصر

01:01 م الأحد 11 أبريل 2021
فرصة تسويقية لصغار المربين.. "الزراعة" تكشف خطة تطوير مراكز الألبان في مصر

مراكز الألبان

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز أبو قرقاص لتجميع الألبان الذي تم افتتاحه أمس، هو ضمن 10 مراكز سوف يتم تدشينها خلال العامين المقبلَين، موضحًا أن أبو قرقاص كانت في حاجة شديدة إلى مركز تجميع الألبان؛ لما بها من 25 ألف ماشية ألبان، دون مركز.

وأضاف سليمان، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى لتطوير مراكز الألبان بلغت 240 مركزًا، وتم الانتهاء من تطوير 41 منها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل تطوير 89 مركزًا بتكلفة 144 مليون جنيه.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية إلى أن المراكز العشرة الجديدة التي سوف يتم تدشينها هي ملك وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هذه المراكز تتم على أعلى مستوى من حيث معدلات الأمان والتقنية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وتابع سليمان بأن المركز تم تدشينه على مساحة 175 مترًا، وبقوة استعابية قدرت بـ20 طنًّا، مضيفًا أن هذه المراكز تعد فرصة تسويقية لصغار المربين والمنتجين من خلال تقديم كل الخدمات الفنية والتوعوية للمربين.

وافتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز تجميع ألبان في أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بصحبة وزير الإنتاج الحربي، ومحافظ المنيا، وعدد من قيادات الوزارة.

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