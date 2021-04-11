رمضان 2021.. توجيهات حكومية وتخصيص "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" ستتلقى خلال شهر رمضان المعظم كافة الشكاوى عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف شعراوي، في بيان، الأحد: تتلقى المبادرة أيضا الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه تم تدعيم مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بكافة الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضاء المواطنين، لافتاً أن المبادرة تعتمد على تقديم خدمات الواتس أب على الرقم "01150606783" وصفحة الفيسبوك بعنوان "صوتك مسموع" اضغط هنا والبريد الإلكتروني: "اضغط هنا"، ورقم الخط الساخن "15330" بما ييسر على المواطنين للإبلاغ عن الشكاوى بالطريقة التي تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها

كما أشار تقرير تلقاه الوزير، إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى نهاية مارس 2021 أكثر من 308 آلاف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوى تم حل أكثر من 57 ألف شكوى منهم بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوى.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2021 نحو 14,5 ألف رسالة تضمنت 2114 شكوى تم الرد على 1608 شكاوى منها بنسبة 76% وجاري حل 506 شكاوى، موضحاً أن أكثر الشكاوى كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوى ثم الإشغالات 638 شكوى ومخالفات البناء 91 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى إضافة إلى شكاوى الفساد وعددها 7 شكاوى و4 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ومقترحا واحدا.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن خدمة الواتس أب تلقت 12 ألفا و189 رسالة تضمنت 1790 شكوى تم حل 1378 شكوى منها بنسبة 77% وجاري حل 412 شكوى، لافتا إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيسبوك بلغ 7072 متابعا خلال شهر مارس 2021 وبلغت عدد المشاهدات 16 ألف مشاهدة وبلغ معدل استجابة الصفحة حالياً 92% وتلقت الصفحة 2150 رسالة من المواطنين تضمنت 294 شكوى تم حل 208 شكاوى منها بنسبة 70,7% وجاري حل 86 شكوى

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الإلكتروني تلقت 82 رسالة منها 30 شكوى تم حل 22 منها وجاري حل 8 شكاوى بنسبة 73,3%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 249 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأضاف اللواء شعراوي أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوى المواطنين خلال شهر مارس، مشددا على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات على التأكد من حل الشكاوى بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.