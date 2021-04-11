الرئيس التونسي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
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كتب- مينا غالي:
زار الرئيس التونسي قيس سعيد صباح اليوم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.
وتفقد الرئيس التونسي الكاتدرائية وتعرف على معالمها الرئيسية، وفي ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.
وتأتي زيارة الرئيس قيس سعيد لكاتدرائية العاصمة في إطار زيارته الحالية لمصر والتي تستغرق ثلاثة أيام.
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