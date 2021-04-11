مخالفات البناء.. قرار من محافظ الجيزة برفض التصالح على نوعين من المخالفات
كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا برقم 654 لسنة 2020 بشأن ضوابط قبول أو رفض التصالح على بعض أنواع المخالفات البنائية في نطاق المحافظة.
ووفق المادة الأولى من القرار، يحظر تغيير استخدام الجراجات إلى أي غرض آخر خلاف إيواء السيارات وعدم قبول أي مصالحات عليها.
كما يحظر وفق المادة الثانية تغيير استخدام البدرومات إلى مخازن وأنشطة تجارية وعدم قبول أي مصالحات عليها.
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