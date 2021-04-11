حدث ليلاً| بيان رسمي وتطورات أزمة سد النهضة.. وجولة للرئيس التونسي في القاهرة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 600 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159054 حالة حتى اليوم.

"محاولة لنزع اعتراف بالملء الثاني".. الري: رفضنا آخر مقترحات إثيوبيا بشأن سد النهضة

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مصر رفضت مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري، وأضاف أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

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صعوبة في الإجراءات.. بيان عاجل بشأن معاناة المصريين بالخارج في تجديد جوازات السفر

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا، اليوم السبت، إلى الحكومة ممثلة في وزارتَي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن في الخارج أثناء تجديد جوازات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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​​التصدي بكل قوة وحسم.. برلماني يحذر من انتشار "كورونا" بسبب التجمعات في رمضان

حذَّر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، من تجمعات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والنقل والأوقاف.

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برئاسة الوزير.. مصدر بـ"التعليم" يكشف أعضاء لجنة الإشراف على امتحانات الثانوية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لجنة سيتم تشكيلها من قيادات الوزارة، ستدير امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

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وزير الري: "الحرب قرار صعب.. لكننا لن نسمح باتخاذ قرار غير مناسب لمصر"

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تبادل المعلومات تكون دائمًا خطوة لتطبيق الاتفاق ولكن حتى الان لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أبدت تعنتًا واضحًا خلال مفاوضات سد النهضة.

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الصحة: هناك زيادة في أعداد الحالات المتوسطة والخطيرة لمصابي كورونا

وجهت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث، رسائل توعية للمواطنين تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بعدم الجلوس على سفرة واحدة أثناء تناول الطعام، مضيفة: "هناك زيادة في أعداد الإصابات الفترة الحالية.

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"يوم حزين".. أديب عن خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه بعد خروج نادي الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الترجي والمولودية من مجموعته.

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السودان: إثيوبيا أخطرتنا باتخاذ إجراءات تعجل بالملء الثاني لسد النهضة

أعلنت وزارة الري السودانية، إن الجانب الإثيوبي، أخطرت الخرطوم، باتخاذ إجراءات تشير إلى أن جزءا من الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال شهري مايو ويونيو، وهو ما يخالف الاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين.

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"أمننا واحد ولا لتقسيم ليبيا".. 9 تصريحات من الرئيس التونسي

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، أبرز تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، السبت.

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مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني: "تقرير المصير في أزمة سد النهضة بيد مصر والسودان"

حذر العميد الدكتور الطاهر أبوهاجة مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، من اندلاع حرب كبيرة بسبب المياه، قائلًا: "ما يحدث في إثيوبيا أمر خطير، وكل الخيارات متاحة أمام مصر والسودان لحل أزمة السد الإثيوبي".

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الرئيس التونسي يزور الحسين وشارع المعز (صور)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، جولة في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز.

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