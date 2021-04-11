مبادرة التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة بفائدة 3% خارج مشروعات الإسكان؟

​كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة ويعلن البنك المركزي تفاصيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري والذي وجهه الرئيس بها بفائدة 3% ونظام سداد حتى 30 سنة، ويتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص ضمن المبادرة دون الانتظار أطروحات وزارة الإسكان سواء لشقق محدودي الدخل أو الإسكان المتوسط.

وجاءت خطوات الحصول على وحدة على النحو التالي:

- في البداية يتم تحديد الوحدة المراد شراءها بنظام التمويل العقاري ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

- لابد التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجل في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصل على رخص البناء.

- تكون الوحدة كامل التشطيب والمرافق وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات خدنالية أو قانونية.



- بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنك أو شركة تمويل عقاري، ويمكن معرفة حساب ثمن شقة والأقسام من هنا



- يدرس البنك ملف المتقدم والتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- ثم يخطر المالك البنك بثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 20% ويتم سدادها المالك مباشرة أو للبنك حسب إذا كان المالك شركة أو شخص فردي.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري ال80 % بضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد ل30 سنة وفقا لسن ومرتب المتقدم.

اقرأ أيضًا:

- التمويل العقاري| 5 خطوات لحساب قسط شقتك والمقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل

- لأي شقة في كل المدن بشروط.. إجابات لأهم 10 أسئلة عن مبادرة التمويل العقاري الجديد

- احسب القسط".. كيف تؤثر مبادرة التمويل العقاري الجديدة على شقق الإسكان المتوسط؟