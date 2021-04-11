الحرب وشرط تحمل مصر الملء الثاني.. أهم تصريحات وزير الري بشأن سد النهضة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تبادل المعلومات تكون دائمًا خطوة لتطبيق الاتفاق ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة.
جاء ذلك في حوار الوزير مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية في فضائية "MBC مصر"، والذي قال فيه عدد من التصريحات بشأن الأزمة كان أهمها:
- وزير الري: "الحرب قرار صعب.. لكننا لن نسمح باتخاذ قرار غير مناسب لمصر"
- "مؤشر على تنفيذ الملء الثاني".. وزير الري: تركيب توربينات سد النهضة يسير بخطى ثابتة
- وزير الري: مصر تستطيع تحمل الملء الثاني لسد النهضة في حالتين
- "ممكن متشغلوش".. وزير الري يكشف سبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة
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