ضخ 100 طن سلع يوميًا.. "الزراعة" تكشف استعدادتها لشهر رمضان

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية عبر منافذها المختلفة،طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوازرة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة توفر مايقرب من 250 سلعة استهلاكية يحتاج إليها المواطنين، موضحًا أن التعليمات الصادرة من قبل الوزارة هي تقديم المنتجات بأقل سعر وبفضل جودة.

وأضاف فتحي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن القطاع يوفر مايقرب من 100 طن يوميًا، لافتًا إلى أن توفير كافة مستلزمات الشهر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى استمرار المنتجات الرئيسية على مدار العام.

وتابع المدير العام للتسويق، أن أغلب المنتجات المعروضة تكون من إنتاج معاهد البحوث الزراعية التابعة للوزارة، بجانب التعاقد مع الشركات الخاصة.

وقال فتحي، إن المواعيد الرسمية للمنافذ قبل شهر رمضان المبارك تكون من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساء، وفي شهر رمضان تكون في الثامنة صباحًا حتى الرابعة والنصف مساء.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من خلال عمليات التطهير اليومية وارتداء الكمامات والنظافة، مضيفًا أن كافة المنتجات متاحة ولا داعي للتكدس أمام المنافذ.