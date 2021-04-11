صعوبة في الإجراءات.. بيان عاجل بشأن معاناة المصريين بالخارج في تجديد جوازات السفر

كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا، اليوم السبت، إلى الحكومة ممثلة في وزارتَي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن معاناة بعض أبناء الوطن في الخارج أثناء تجديد جوازات السفر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار زين الدين، في بيانه العاجل، إلى أن جائحة كورونا التي ضربت العالم كله، حرمت عددًا كبيرًا من المصريين، وتحديدًا العاملين في المملكة العربية السعودية من العودة إلى أرض الوطن وتجديد جوازات سفر بعضهم؛ بسبب بعض قرارات الإغلاق ووقف الطيران.

وأوضح البرلماني أن السفارات المصرية بالخارج أتاحت تجديد جوازات السفر من خلالها، إلا أنه يستغرق مدة طويلة تصل إلى 3

أشهر وقد تزيد؛ وهو الأمر الذي تسبب في مشكلات بالنسبة إلى العاملين هناك، فضلًا عن حرمانهم القدرة في العودة لقضاء إجازتهم في مصر.

وأكد زين الدين أن عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية بالخارج؛ وتحديدًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اشتكوا عدم المعاملة بشكل لائق في تيسير الإجراءات وسرعة البت في طلبات استخراج جوازات السفر، مشيرًا إلى أن ذلك يعطل مصالحهم في أعمالهم من ناحية، وما يترتب عليه أيضًا من عدم قدرتهم في الحصول على إجازة للعودة إلى مصر من ناحية أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب كل الجهات المختصة بإنهاء هذه الإشكالية وتخفيض مدة إنهاء الإجراءات؛ حرصًا على مصالح أبناء مصر بالخارج، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية.