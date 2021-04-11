​​التصدي بكل قوة وحسم.. برلماني يحذر من انتشار "كورونا" بسبب التجمعات في رمضان

كتب- نشأت علي:

حذَّر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، من تجمعات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والنقل والأوقاف.

وطالب عبدالحميد الحكومة بالتصدي بكل حسم وقوة؛ لمنع أي تجمعات خلال شهر رمضان، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا؛ سواء داخل الأسواق ومعارض أهلاً رمضان ومحلات السوبر ماركت الشهيرة ووسائل النقل، خصوصًا داخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمساجد.

وطالب النائب جميع الأجهزة التنفيذية القيام بدورها في إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، مناشدًا جميع المواطنين بمساندة الجهود الحكومية في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا؛ خصوصًا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل عدد من المحافظات، ومطالبًا الحكومة بإصدار تعليمات واضحة وحاسمة بأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة لكل مخالفي تعليمات الدولة في ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

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