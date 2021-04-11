أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"أصبح خرابة".. اقتراح بإنشاء مكتب للشهر العقاري مكان الحزب الوطني المنحل بالقلعة

02:00 ص الأحد 11 أبريل 2021
"أصبح خرابة".. اقتراح بإنشاء مكتب للشهر العقاري مكان الحزب الوطني المنحل بالقلعة

النائب سيد حنفي طه

​كتب- نشأت علي:

تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، باقتراح برغبة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، طالب فيه بإنشاء مكتب للشهر العقاري على أرض المبنى القديم للحزب الوطني المنحل، الذي يقع خلف القلعة وبجوار موقف أوتوبيسات النقل العام بالقلعة .

وأكد طه، في طلب الاقتراح، أن المبنى تهالك وتحول إلى خرابة ومأوى للكلاب الضالة؛ وهو ما يتطلب أهمية استغلال هذه الأرض التي لم تستغل منذ أكثر من عشر سنوات، إذ أصبح المبنى متهالكًا ولا قيمة له، ولا بد من هدمه بالكامل وإنشاء مبنى جديد؛ ليكون مكتبًا للشهر العقاري، لخدمة أهالي وجماهير منطقة القلعة والخليفة والسيدة عائشة.

وناشد رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، مع توجيه الدعوة إلى وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة؛ للرد على اقتراحه.

مجلس النواب مكتب الشهر العقاري الحزب الوطني المنحل القلعة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا