"في الهم ده من 2006".. وزير الري يعلق على مشاركته في مفاوضات سد النهضة
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، عن مدة مشاركته في مفاوضات سد النهضة: "في الهم ده من 2006، إحنا صبرنا على إثيوبيا كتير ونريد لهم التنمية، ولا نحصل على نصيب الأسد من مياه النيل، هذا ادعاء كاذب".
وأضاف الوزير في حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "MBC مصر"، أننا جاهزون للملء الثاني لكننا لسنا مطمئنون، و
خفضنا مساحات الأرز والموز والقصب ومشروعات ونتوسع في مشروعات الري الحديث".
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