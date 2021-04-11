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​"بيرجعوا في كلامهم".. وزير الري: العالم كله شهد على تناقض إثيوبيا

01:00 ص الأحد 11 أبريل 2021
​"بيرجعوا في كلامهم".. وزير الري: العالم كله شهد على تناقض إثيوبيا

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن جميع المراقبين من دول العالم شهدوا على التناقض في مواقف إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة، مضيفًا: "ممكن يقولوا كلام ويرجعوا فيه بعد ربع ساعة، ويقولك ده زلة لسان".

وأضاف الوزير في حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "MBC مصر"، أن الملئ الثاني لسد النهضة ليس خطرًا، لكن سيضع أمامنا مشكلة كبرى في المستقبل،
هي إدارة المياه أثناء فترات الجفاف".

وزارة الري إثيوبيا سد النهضة محمد عبدالعاطي مصر
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