الرئيس التونسي يزور الحسين وشارع المعز (صور)

(مصراوي):

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم السبت، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، جولة في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز.



ورحب المواطنون، بالرئيس التونسي خلال زيارته لشارع المعز والتقطوا صور سيلفي معه خلال الزيارة.