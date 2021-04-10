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القوى العاملة: تحويل 6.2 جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

11:26 م السبت 10 أبريل 2021
القوى العاملة: تحويل 6.2 جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة الـ 34 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 447 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 398 ألفاً و 703 دولاراً، أي ما يعادل 6 ملايين و247 ألفاً و700 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:
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محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأردن السفارة المصرية بعمان العمالة المصرية بالخارج

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