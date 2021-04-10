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وزير الري: مصر تستطيع تحمل الملء الثاني لسد النهضة في حالتين

10:53 م السبت 10 أبريل 2021
وزير الري: مصر تستطيع تحمل الملء الثاني لسد النهضة في حالتين

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

(مصراوي):

قال وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن مصر تستطيع تحمل الملء الثاني لسد النهضة، بكمية مياه تصل إلى 14 مليار متر مكعب في حالتين أولهما وجود فيضان قوي أما الثانية في حالة الفيضان المتوسط.

مضيفًا في حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "MBC مصر" أنه في حالة الفيضان الضعيف سيكون الأمر صعبًا على مصر.

وزير الري سد النهضة اثيوبيا مصر مياه النيل محمد عبد العاطي

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