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"ممكن متشغلوش".. وزير الري يكشف سبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة

10:52 م السبت 10 أبريل 2021
"ممكن متشغلوش".. وزير الري يكشف سبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

(مصراوي):

قال وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إنه بنسبة كبيرة ستنفذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، في إطار رغبة الحكومة الإثيوبية معالجة مشاكلها الداخلية، مضيفًا أنه من الوارد جدًا أن يكون هناك أخطاء في التشغيل: "

ممكن يملى وميشغلش".

وأضاف الوزير في حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "MBC مصر"، أن السد العالي وبحيرة ناصر ساعدا مصر على تجاوز ضعف الفيضان عام 2015، كما أن مصر لم تحصل في هذا العام غير على 35 مليار متر مكعب فقط.

محمد عبدالعاطي إثيوبيا سد النهضة الحكومة الإثيوبية عمرو أديب

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