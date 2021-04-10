أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"مش معقول أعلن كشف قديم".. حواس يرد على مشككي اكتشاف المدينة المفقودة

10:21 م السبت 10 أبريل 2021
"مش معقول أعلن كشف قديم".. حواس يرد على مشككي اكتشاف المدينة المفقودة

زاهي حواس

(مصراوي):

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، ورئيس البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار في منطقة هابو، في تصريحات له على هامش الإعلان عن الكشف الأثري الجديد اليوم السبت، إنه ينفي كل ما تردد خلال الأيام الماضية حول أنه أعلن اليوم عن اكتشاف قديم وليس جديدًا.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مش معقول زاهي حواس بكل تاريخه ممكن يعمل كده، ومش معقول البعثة الأثرية الأجنبية التي يُقال إنها اكتشفت هذه المدينة المفقودة تكون قد تركت خلفها كل الكنوز الأثرية التي استخرجناها اليوم، وبها خواتم ذهبية كثيرة وعدد ضخم من التماثيل".

وتابع رئيس البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار: "علماء الآثار الأجانب كلهم ردوا على بعض غير المتخصصين في الآثار المصرية القديمة والذين ادعوا هذا الكلام".

جدير بالذكر أن هذا الاكتشاف أثار حفيظة عدد من الأثريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الاكتشاف قديم تم بواسطة بعثة متحف المتروبوليتان عام 1916م.

وأعلن زاهي حواس اليوم عثوره على المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون".

وأضاف حواس في جولة بالمدينة اليوم: "يعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام".

وأضاف حواس: "عثرنا في هذه المدينة على مخزن يعد كنزًا من الآثار به تماثيل للملكة تي وتماثيل للإله بس والإله حتحور وتاؤور إلهة الولادة، وكذلك أحجار كريمة وأحجار نصف كريمة، وسمكة كاملة مطعمة بالذهب، والسنانير التي كانوا يصطادون بها، وكذلك أوانٍ فخارية من أجمل ما يكون، وبعضها مرسوم عليه غزال ولحوم وغيرهما، كما عثرنا على مجموعة ضخمة من خواتم ذهبية لأمنحتب الثالث".

زاهي حواس المدينة المفقودة التنقيب عن الآثار الآثار منطقة هابو

الخبر التالى:

مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والبرلمان العربي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ريال مدريد يُسقط برشلونة ويشعل صراع الليجا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا