"مش معقول أعلن كشف قديم".. حواس يرد على مشككي اكتشاف المدينة المفقودة

(مصراوي):

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، ورئيس البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار في منطقة هابو، في تصريحات له على هامش الإعلان عن الكشف الأثري الجديد اليوم السبت، إنه ينفي كل ما تردد خلال الأيام الماضية حول أنه أعلن اليوم عن اكتشاف قديم وليس جديدًا.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مش معقول زاهي حواس بكل تاريخه ممكن يعمل كده، ومش معقول البعثة الأثرية الأجنبية التي يُقال إنها اكتشفت هذه المدينة المفقودة تكون قد تركت خلفها كل الكنوز الأثرية التي استخرجناها اليوم، وبها خواتم ذهبية كثيرة وعدد ضخم من التماثيل".

وتابع رئيس البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار: "علماء الآثار الأجانب كلهم ردوا على بعض غير المتخصصين في الآثار المصرية القديمة والذين ادعوا هذا الكلام".

جدير بالذكر أن هذا الاكتشاف أثار حفيظة عدد من الأثريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا الاكتشاف قديم تم بواسطة بعثة متحف المتروبوليتان عام 1916م.

وأعلن زاهي حواس اليوم عثوره على المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون".

وأضاف حواس في جولة بالمدينة اليوم: "يعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام".

وأضاف حواس: "عثرنا في هذه المدينة على مخزن يعد كنزًا من الآثار به تماثيل للملكة تي وتماثيل للإله بس والإله حتحور وتاؤور إلهة الولادة، وكذلك أحجار كريمة وأحجار نصف كريمة، وسمكة كاملة مطعمة بالذهب، والسنانير التي كانوا يصطادون بها، وكذلك أوانٍ فخارية من أجمل ما يكون، وبعضها مرسوم عليه غزال ولحوم وغيرهما، كما عثرنا على مجموعة ضخمة من خواتم ذهبية لأمنحتب الثالث".