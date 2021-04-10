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"أمننا واحد ولا لتقسيم ليبيا".. 9 تصريحات من الرئيس التونسي

10:12 م السبت 10 أبريل 2021
"أمننا واحد ولا لتقسيم ليبيا".. 9 تصريحات من الرئيس التونسي

الرئيس التونسي قيس سعيد

كتب- أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، أبرز تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس التونسي على النحو التالي:

1- الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا.

2- لن نقبل أبدا أن يتم المساس بالأمن المائي المصري.

3- تعرضنا إلى القضية الليبية ونتمنى أن تسير ليبيا في الطريق الصحيح.

4- لا مجال لتقسيم ليبيا فهي دولة واحدة.

5- نتطلع إلى مستقبل قادم بفكر جديد ووسائل جديدة لاننا نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس. لابد ان يكون هناك بعد إنساني في جملة القضايا المطروحة.

6- اشكر الرئيس السيسي على حسن الضيافة وكرم الاستقبال وكل ما يفعله من تحقيق الأهداف المشتركة.

7- سنقهر معا بنفس الإرادة القوية كل الصعاب لأننا مؤمنون بضرورة الوعي بالمخاطر و التصدي لها بكل الوسائل.

8- سنحصن مجتمعنا ضد التطرف والحركات التي لا تؤمن بالدولة والمجتمعات.

9- أدعو فخامة الرئيس السيسي إلى زيارة تونس في أقرب فرصة.

قيس سعيد تونس السيسي ليبيا

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