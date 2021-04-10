"أمننا واحد ولا لتقسيم ليبيا".. 9 تصريحات من الرئيس التونسي
كتب- أسامة علي:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، أبرز تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت.
وجاءت أبرز تصريحات الرئيس التونسي على النحو التالي:
1- الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا.
2- لن نقبل أبدا أن يتم المساس بالأمن المائي المصري.
3- تعرضنا إلى القضية الليبية ونتمنى أن تسير ليبيا في الطريق الصحيح.
4- لا مجال لتقسيم ليبيا فهي دولة واحدة.
5- نتطلع إلى مستقبل قادم بفكر جديد ووسائل جديدة لاننا نسعى إلى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس. لابد ان يكون هناك بعد إنساني في جملة القضايا المطروحة.
6- اشكر الرئيس السيسي على حسن الضيافة وكرم الاستقبال وكل ما يفعله من تحقيق الأهداف المشتركة.
7- سنقهر معا بنفس الإرادة القوية كل الصعاب لأننا مؤمنون بضرورة الوعي بالمخاطر و التصدي لها بكل الوسائل.
8- سنحصن مجتمعنا ضد التطرف والحركات التي لا تؤمن بالدولة والمجتمعات.
9- أدعو فخامة الرئيس السيسي إلى زيارة تونس في أقرب فرصة.
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