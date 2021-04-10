أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

استمرار انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

09:42 م السبت 10 أبريل 2021
استمرار انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة أحيانًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة.

وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

اقرأ أيضًا..

- ظاهرة مسيطرة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام رمضان 2021

الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح

الخبر التالى:

"أمننا واحد ولا لتقسيم ليبيا".. 9 تصريحات من الرئيس التونسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الكلاسيكو.. ريال مدريد 2-0 برشلونة.. كروس يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا