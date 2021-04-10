الشرنوبي يكشف تفاصيل ترميم المجمع العلمي بالقاهرة.. والخلالي: عالم جليل ولغوي بليغ



(مصراوي):

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالأـكاديمي واللغوي المصري الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي، الأمين العام للمجمع العلمي بالقاهرة، وعضو مجمع الخالدين، واصفة إياه بالعالم الجليل واللغوي البليغ.

وكان الأكاديمي واللغوي المصري الدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي، حل ضيفًا أمس الجمعة على الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "المساء مع قصواء" متحدثًا عن مسيرته الأكاديمية والعلمية.

وكتبت "الخلالي" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تأثرت للغاية وأشعرني هذا العالم المصري الجليل بالخجل الشديد. حين رحبت به على الهواء وقدمته ببعض ما يليق به. بصفته عالمًا وجغرافيًا كبيرًا، ولغويًا قديرًا، وأحد أكبر أساتذة مادته محليًا وإقليميًا، وحاصل على جوائز وتكريمات عالمية وعربية ومصرية تقديرية فاخرة، ويشغل لسنوات طوال منصب الأمين العام للمجمع العلمي المصري، إضافة لكونه عضوًا في مجمع اللغة العربية الخالدين، بعد أن حل محل الشيخ "محمد متولي الشعراوي لوفاته رحمه الله، وله من الكتب والأبحاث والدراسات ما يحظى بتقدير العالم، وله من التلاميذ ما لا يمكن عده".

واستطردت الخلالي: "كنت أنصت إليه بخجل، وأتطلع إليه بانبهار، وأنا أرى رجلًا أفنى دهره حتى وصل إلى هذا المقام العلمي البحثي الموسوعي الأدبي الرفيع، يصف نفسه بالتلميذ، ويصف أساتذته بأصحاب الفضل بعد أن بلغ هذا العمر باركه الله".

من ناحيته كشف الشرنوبي، أمين عام المجمع العلمي، آخر تفاصيل ومستجدات المجمع الذي يعد أحد أهم المنارات العلمية المصرية والعربية، وأعمال الطوير التي يشهدها المجمع بعد الحريق الغاشم الذي تعرض له بعد ثورة يونيو 2011.

وقال الشرنوبي إنه بعد الحريق الغاشم الذي تعرض له المجمع العلمي وقرار القيادة السياسية لإعادة المجمع لدورة وإعادة مجدة، حدث تواصل مع العديد من الجهات الخارجية والداخلية حتى تمكن من توفير ما يعادل 80% مما كان في المجمع قبل الحريق.