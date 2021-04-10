"المنشآت الفندقية" تدعو أعضائها لتقديم إقامات مجانية أو مخفضة لأسر الشهداء

كتب- يوسف عفيفي:

دعا ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أعضاء الجمعية العمومية، إخطار الغرفة بمدى إمكانية تقديمهم لإقامات مجانية شاملة الوجبات لأعضاء صندوق أسر الشهداء والضحايا.

وقال فوزي في منشور دوري تم تعميمه على جميع أعضاء الغرفة، إن مجلس الادارة ناقش الأمر ورأى ضرورة مخاطبة الفنادق الأعضاء للوقوف على مدى إمكانية تقديم إقامة مجانية بالوجبات كمساهمة لأعضاء الصندوق من أسر الشهداء والضحايا.

وفي حالة تعذر ذلك، يمكن للفنادق موافاة الغرفة بعرض متميز بأسعار مخفضة في هذا الخصوص مع تحديد الأوقات المتاحة لدى فنادقهم لتقديم هذه الليالي.

يأتي ذلك في إطار التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية بالتأكيد على كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بتكريم أسر شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وفي ضوء ما جاء بالقانون رقم 4 لسنه2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الفئات المذكورة والصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 2018.