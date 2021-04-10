أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"المنشآت الفندقية" تدعو أعضائها لتقديم إقامات مجانية أو مخفضة لأسر الشهداء

09:25 م السبت 10 أبريل 2021
"المنشآت الفندقية" تدعو أعضائها لتقديم إقامات مجانية أو مخفضة لأسر الشهداء

ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية

كتب- يوسف عفيفي:

دعا ماجد فوزي رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أعضاء الجمعية العمومية، إخطار الغرفة بمدى إمكانية تقديمهم لإقامات مجانية شاملة الوجبات لأعضاء صندوق أسر الشهداء والضحايا.

وقال فوزي في منشور دوري تم تعميمه على جميع أعضاء الغرفة، إن مجلس الادارة ناقش الأمر ورأى ضرورة مخاطبة الفنادق الأعضاء للوقوف على مدى إمكانية تقديم إقامة مجانية بالوجبات كمساهمة لأعضاء الصندوق من أسر الشهداء والضحايا.

وفي حالة تعذر ذلك، يمكن للفنادق موافاة الغرفة بعرض متميز بأسعار مخفضة في هذا الخصوص مع تحديد الأوقات المتاحة لدى فنادقهم لتقديم هذه الليالي.

يأتي ذلك في إطار التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية بالتأكيد على كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بتكريم أسر شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وفي ضوء ما جاء بالقانون رقم 4 لسنه2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الفئات المذكورة والصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ماجد فوزي غرفة المنشأت الفندقية أسر الشهداء صندوق أسر الشهداء

الخبر التالى:

الشرنوبي يكشف تفاصيل ترميم المجمع العلمي بالقاهرة.. والخلالي: عالم جليل ولغوي بليغ
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الكلاسيكو.. ريال مدريد 2-0 برشلونة.. كروس يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا