حدث في 8 ساعات| الحكومة تكشف حقيقة الهواء المسموم.. وأبرز ملامح قانون التعليم والثانوية



كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره التونسي قيس سعيد، وخبير دولي يكشف حصة مصر والسودان من مياه الأمطار في إثيوبيا، استعدادت الأوقاف لاستقبال شهر رمضان في المساجد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: