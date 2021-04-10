الرئيس التونسي يستقبل رئيس الوزراء بمقر إقامته في القاهرة



(مصراوي):

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بمقر إقامته في القاهرة، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن الترحيب بضيف مصر الكبير في أول زيارة له إلى مصر، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني خلال الزيارة.

كما وجّه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا للشعب التونسي الشقيق الرخاء والتقدم.

وأشاد رئيس الوزراء بما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات بين الرئيس سعيد، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ملفات تعاون بين الجانبين، وبإعلان عام 2021/2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية.

وأعرب مدبولي عن شكر الحكومة المصرية لما تضمنه حديث الرئيس سعيد خلال المؤتمر الصحفي من مواقف داعمة لمصر.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لعقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، على أن يسبقها التحضير الجيد لجدول الأعمال، وعقد اجتماعات اللجان النوعية، ولجان الخبراء المنبثقة عن اللجنة.

من جانبه، أعرب الرئيس سعيد عن سعادته بزيارة مصر ولقاء أخيه الرئيس السيسي، وما شهدته المباحثات الثنائية من تشاور وتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الجانبين، مؤكدًا أنه يدعم توطيد العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين.