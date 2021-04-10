أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

دينا عبدالكريم: تخصيص شقة لكل متضرر من انهيار عقار جسر السويس

06:40 م السبت 10 أبريل 2021
دينا عبدالكريم: تخصيص شقة لكل متضرر من انهيار عقار جسر السويس

رفع أنقاض عقار جسر السويس


(مصراوي):

أعلنت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، موافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على تخصيص شقة لكل متضرر في انهيار عقار جسر السويس.

وقالت عبدالكريم عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "كل الشكر للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم تم التصديق على تخصيص شقة لكل متضرر في كارثة عقار جسر السويس، بعد حصرهم من خلال التحريات".

وأضافت: "سأتواصل اليوم مع المستحقين وأسرهم، بناء على البيان النهائي الذي وصل إلينا من تحريات المباحث، وسيتم استقبالهم غدًا في مبنى المحافظة لإنهاء الإجراءات، كل الشكر أيضًا للنائبة المحترمة شاديةخضير على دعمها واهتمامها بالقضية".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، أمر بتجديد حبس 8 متهمين في انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع 24 شخصًا وإصابة 25 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

24

عقار جسر السويس توفير مساكن دينا عبد الكريم محافظ القاهرة خالد عبد العال

الخبر التالى:

"قومي المرأة" ينظم تدريب لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مجموعة الزمالك.. الترجي 1 - 0 المولودية.. دوري أبطال إفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا