دينا عبدالكريم: تخصيص شقة لكل متضرر من انهيار عقار جسر السويس



(مصراوي):

أعلنت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، موافقة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على تخصيص شقة لكل متضرر في انهيار عقار جسر السويس.

وقالت عبدالكريم عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "كل الشكر للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم تم التصديق على تخصيص شقة لكل متضرر في كارثة عقار جسر السويس، بعد حصرهم من خلال التحريات".

وأضافت: "سأتواصل اليوم مع المستحقين وأسرهم، بناء على البيان النهائي الذي وصل إلينا من تحريات المباحث، وسيتم استقبالهم غدًا في مبنى المحافظة لإنهاء الإجراءات، كل الشكر أيضًا للنائبة المحترمة شاديةخضير على دعمها واهتمامها بالقضية".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، أمر بتجديد حبس 8 متهمين في انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع 24 شخصًا وإصابة 25 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.